Диалог с РФ возможен только в одном направлении – победы Украины, уверен спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

«Разговор с господином Путиным можно вести только в одном направлении: когда он остановит эту кровавую войну, когда он возместит Украине все вопросы, связанные с репарациями за ущерб, который он нанес», — сказал он в интервью немецкой газете Welt .

Спикер Рады добавил, что РФ на переговорах, которые были ранее, постоянно меняла те или иные условия и некоторые из них были абсолютно неприемлемы для Украины.

«Украина четко определила красные линии, на которые она согласиться не может. Это территориальная целостность, изменение которой — потеря государственной независимости и… суверенитета. На эти вещи Украина никогда не пойдет. Остальные вещи мы готовы обсуждать», - подчеркнул Стефанчук.

Победа Украины, по словам Стефанчука, состоит из нескольких составляющих.

«Первое – это полная победа Украины, когда мы получим те территории, которые у Украины были по состоянию на 2014 год, получим репарации от роSSийской федерации, а руководство россии получит свои приговоры в Международном уголовном суде. Это понятие «полная победа». Но путь к этой полной победе не простой и будет состоять из многих других побед», — сказал он.

Украине для возвращении своих территорий необходимо новейшее качественное вооружение и чем быстрее она его получит, тем быстрее переломит ход войны, а значит, скорее приблизится к победе, добавил он. Украине очень нужны системы ПВО, которые позволят защитить от ракет мирные украинские города.

«Предложенная Германией система кольцевого обмена не даст ощутимого преимущества в ведении боевых действий. Для нас важно, чтобы вместе с этой кольцевой поставкой, которая тоже необходима, Украина получила, прежде всего, современную технику, которая позволит сделать существенные изменения в военной тактике и стратегии», — отметил Стефанчук.

Спикер парламента обратил внимание на существенную разницу высказываний немецких политиков: «Украина должна победить» и «РоSSия не имеет права победить». Он убежден, что в Германии не должно быть таких разногласий, должно существовать одно высказывание — «Украина должна победить, а это значит, что победит вся Европа» и к этому нужно идти вместе двум странам.