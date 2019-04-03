Парламент Венесуэлы лишил Гуайдо неприкосновенности

Теперь Верховный суд сможет продолжить процесс над главным оппозиционером.

Парламент Венесуэлы лишил Гуайдо неприкосновенности
Хуан Гуайдо

Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы, поддерживающая президента страны Николаса Мадуро, приняла решение снять депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщает агентство Reuters.

Это решение открывает возможность уголовного преследования Гуайдо и является шагом к его возможному аресту. После снятия неприкосновенности Верховный суд страны может продолжить судебное разбирательства по делу Гуайдо как главного оппозиционера Гуайдо, который ранее был защищен депутатским иммунитетом.

"Это решение формально разрешает продолжение судебного процесса над Гуайдо", - заявил спикер Конституционной ассамблеи Диосдадо Кабелло.

Напомним, ранее Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальному учредительному собранию страны (Конституционной ассамблее) с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Суд также запретил лидеру оппозиции покидать страну без разрешения и признал его виновным в неуважении к власти. По решению Верховного суда также были заблокированы счета Хуана Гуайдо на венесуэльской территории.


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