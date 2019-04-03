В зоне ООС погибли двое военных, двое ранены

Боевики 10 раз применили запрещенное вооружение.

В зоне ООС погибли двое военных, двое ранены
Фото: Макс Левин

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений, принимающих участие в операции Объединенных сил. В результате обстрелов погибли двое укринских военнослужащих, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Во всех обстрелах боевики применяли тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Огню боевиков подверглись позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Широкино, Гнутово, Новозвановка, Попасная. Боевики стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, подствольных, противотанковых и автоматических гранатометов, и стрелкового оружия. Вблизи Новозвановки впервые за несколько недель зафиксирован огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм.

Подразделения Объединенных сил ответили на обстрелы огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Напомним, в понедельник, 1 апреля, боевики 18 раз обстреляли позиции ООС, 3 военных ранены.


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