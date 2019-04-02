Зеленский примет участие в дебатах, если найдет время в концертном графике

И если перед ним извинится Порошенко.

Зеленский примет участие в дебатах, если найдет время в концертном графике
Фото: Студия Квартал 95

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен готов принять участие в дебатах перед вторым туром президентских выборов в случае выполнения двух условий. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Первое условие - действующий президент Украины Петр Порошенко должен извиниться за высказывания в адрес Зеленского о его пророSSийской ориентации, второе - Зеленский придет на выборы, если это ему позволит график гастролей, съемок и выступлений.

"Владимир Зеленский уже четко дал понять, что готов к дебатам, и ему абсолютно все равно, будет ли это Порошенко, Тимошенко или какой-то другой кандидат", - сказал Разумков. По его словам, пока рано говорить о том, как это будет происходить, когда, в каком режиме, поскольку надо дождаться второго тура и "решать проблемы по мере их поступления".

При этом Разумков отметил, что понимает, "в какие ворота пытаются играть" оппоненты, но считает, что им сначала следовало бы извиниться перед тем количеством людей, которых оскорбил Порошенко, обозвав их "марионетками Коломойского" и называя других кандидатов "пророSSийскими".

В комментарии другому изданию Разумков отметил, что Зеленский не пришел на дебаты перед первым туром из-за плотного графика выступлений.

В соцсетях, в частности, в Фейсбуке, журналисты Первого национального телеканала инциировали виральную акцию в стиле избирательной кампании Зеленского "дебаты-челенж": журналисты призывают граждан публиковать на своих страницах и в сториз посты и репосты с тегами #хочубачитидебати, #дебати_челендж, #debate_challenge і #дебаты_челендж, а также ставить под этими тегами вопросы для кандидатов.

Напомним, перед первым туром Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Общественного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет", - сказала короткую речь и ушла. 20 марта первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко зарегистрировала законопроект об обязательных дебатах между участниками второго тура президентских выборов.

В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, лидируют Владимир Зеленский (свыше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).


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