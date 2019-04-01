Минсоцполитики начало принимать заявки на пособия многодетным семьям

Помощь будет назначаться с месяца, в котором было подано заявление.

?Минсоцполитики начало принимать заявки на пособия многодетным семьям
Фото: Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

С 1 апреля Министерство социальной политики начало принимать заявления на выплату пособия на детей в многодетных семьях.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"1 апреля 2019 года правительственным решением с целью улучшения материального положения многодетных семей, создания условий для воспитания детей, воспитывающихся в таких семьях, введен новый вид социальных выплат - пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, будет назначаться на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами в размере 1700 гривен и будет выплачиваться ежемесячно до достижения ребенком шестилетнего возраста включительно.

"Обращаем внимание, что для граждан, которые обратятся в период с апреля по июнь 2019 года включительно, указанная помощь будет назначаться с 1 апреля 2019 года", - подчеркнули в Минсоцполитики.

Напомним, Кабинет министров с 1 апреля ввел доплаты многодетным семьям в размере 1700 гривен на ребенка, начиная с третьего. При рождение двойни или тройни украинцы также будут получать доплату на каждого ребенка.

Сейчас при рождении ребенка государство выплачивает 41280 грн. Это единый размер пособия на первого, второго и следующего ребенка. Одноразовую выплату в размере 10320 гривен родители получают на свой счет через несколько месяцев после подачи необходимого пакета документов в социальные службы. Оставшаяся сумма 30960 гривен разбивается на 36 равных частей по 860 гривен. Такую помощь каждый месяц будет получать семья в течение трех лет.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет в 2019 году составляет 1626 гривен (к концу года он увеличится до 1779 гривен).


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