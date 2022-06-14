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2022-06-14
Предоставление Украине четырех РСЗО HIMARS является лишь началом таких поставок — Пентагон
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Соединенные Штаты Америки собираются направить в Украину дополнительную партию реактивных систем залпового огня. Об этом на конференции сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, пишет
По его словам, отправленные накануне четыре современных РСЗО HIMARS являются лишь «начальным траншем».
«Мы собираемся предоставить украинцам то, что им нужно для преследования целей на территории Украины», — отметил Кол.
Максим Царук, ZN.ua