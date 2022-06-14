Предоставление Украине четырех РСЗО HIMARS является лишь началом таких поставок — Пентагон

Соединенные Штаты Америки собираются направить в Украину дополнительную партию реактивных систем залпового огня. Об этом на конференции сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, пишет The Washington Post .

По его словам, отправленные накануне четыре современных РСЗО HIMARS являются лишь «начальным траншем».

«Мы собираемся предоставить украинцам то, что им нужно для преследования целей на территории Украины», — отметил Кол.