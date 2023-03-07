Угорщина здалась: обіцяє ратифікувати заявки на вступ нових членів до НАТО найближчим часом
Після місяців гальмування в уряді Орбана заявляють, що питання вирішене, інформує
Уряд і більша частина парламенту Угорщини готові ратифікувати заявки Швеції на членство в НАТО. Про це
Делегація партії Орбана «Фідес» у вівторок повідомила своїм колегам у Стокгольмі, що вони підтримують розширення альянсу, до якого скандинавські країни прагнуть приєднатися після вторгнення Росії в Україну. Ще одну подібну зустріч група проведе завтра у Гельсінкі.
«Ми чітко дали зрозуміти, що уряд Угорщини, президент Угорщини, прем’єр-міністр і більшість угорських законодавців однозначно підтримують членство Швеції в НАТО», — заявив Чаба Хенде, один із членів угорського парламенту та колишній міністр оборони.