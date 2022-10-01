Пінчук: Страшне минуле і небезпечне сьогодення зобов'язують НАТО не відвернутися від заявки України

Промисловець та меценат Віктор Пінчук вважає символічним те, що заявка нашої країни на вступ в Північноатлантичний Альянс подана саме 30 вересня, в річницю трагедії Бабиного Яру. Він наголошує, що зараз в ці ж дати відбувається новий злочин небаченого нахабства в Україні. У зверненні, яке цитує пресслужба його фонду , Пінчук наголошує, що від заявки України "просто не можна відмахнутися, її не можна втопити в бюрократичних відмовках та зволіканнях".

Пряма мова: "81 рік тому в ці дні, 29 та 30 вересня 1941 року, світ та Україна змінилися назавжди. У Бабиному Яру гітлерівці скоїли небачений до того злочин, методично вбивши десятки тисяч українських євреїв – просто через те, що вони народилися такими, якими народилися. Світ ніяк не відповів. І після цього почав розкручуватися маховик Голокосту, який знищив у двісті разів більше євреїв з усієї Європи, ніж у перші два чорні дні.

У ці ж дні, 29 і 30 вересня, вже зараз, у 2022 році вчиняється злочин, небачений за нахабством та цинізмом. Зазнаючи принизливих поразок на полі бою, Росія розігрує фарс "приєднання" українських земель, які встигла захопити в перші, шокові дні повномасштабного вторгнення.

Під дулами автоматів на окупованих територіях проведено псевдореферендуми. Зрадники-гауляйтери улесливо просять нового господаря про приєднання, хоча вони нікого не представляють. При цьому, якщо Україна намагатиметься повернути свою, Кремль загрожує застосувати ядерну зброю.

Те, що відбувається зараз – це не просто захоплення територій суверенної держави, що повністю зневажає норми світового порядку. Рашистська окупація веде до справжнього геноциду. Йдеться не тільки про воєнні злочини, що потрясли світ. На окупованих територіях в українців намагаються відібрати їхню ідентичність. Їх оголошують росіянами – проти їхньої волі, насильно. Їх позбавляють законних та звичних свобод, заганяючи у лещата поліцейської держави.

Ці два дні знову ставлять цивілізований світ перед випробуванням. Я впевнений, що світ його витримає, світовий порядок встоїть. Щоб ланцюгова реакція безкарності і свавілля не пішла планетою, для початку агресор має отримати найшвидшу і найжорсткішу відповідь у вигляді нових санкцій, а Україна, яка б'ється, – ще більш сучасну, далекобійну та потужну зброю. Якнайбільше і якнайшвидше. Одночасно необхідно форсувати вирішення по-справжньому стратегічних питань – насамперед прискорений розгляд нашої заявки на членство у Євросоюзі та предметне обговорення приєднання України до НАТО.

Історично важливо та символічно, що заявку України на вступ до Альянсу подано саме сьогодні – у річницю геноциду в Бабиному Яру та в момент фактичної легалізації нового геноциду. Від такої заявки просто не можна відмахнутися, її не можна втопити в бюрократичних відмовках та зволіканнях. Надто зобов'язує і страшне минуле, і небезпечне сьогодення. Зло треба зупинити. Рішуче. Негайно. Разом".