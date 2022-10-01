Пінчук: Страшне минуле і небезпечне сьогодення зобов'язують НАТО не відвернутися від заявки України

Щоб ланцюгова реакція безкарності і свавілля не пішла планетою, для початку агресор має отримати найшвидшу і найжорсткішу відповідь, наголошує він, інформує ZN.ua.

Пінчук: Страшне минуле і небезпечне сьогодення зобов'язують НАТО не відвернутися від заявки України
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Промисловець та меценат Віктор Пінчук вважає символічним те, що заявка нашої країни на вступ в Північноатлантичний Альянс подана саме 30 вересня, в річницю трагедії Бабиного Яру. Він наголошує, що зараз в ці ж дати відбувається новий злочин небаченого нахабства в Україні. У зверненні, яке цитує пресслужба його фонду, Пінчук наголошує, що від заявки України "просто не можна відмахнутися, її не можна втопити в бюрократичних відмовках та зволіканнях".

Пряма мова: "81 рік тому в ці дні, 29 та 30 вересня 1941 року, світ та Україна змінилися назавжди. У Бабиному Яру гітлерівці скоїли небачений до того злочин, методично вбивши десятки тисяч українських євреїв – просто через те, що вони народилися такими, якими народилися. Світ ніяк не відповів. І після цього почав розкручуватися маховик Голокосту, який знищив у двісті разів більше євреїв з усієї Європи, ніж у перші два чорні дні.

У ці ж дні, 29 і 30 вересня, вже зараз, у 2022 році вчиняється злочин, небачений за нахабством та цинізмом. Зазнаючи принизливих поразок на полі бою, Росія розігрує фарс "приєднання" українських земель, які встигла захопити в перші, шокові дні повномасштабного вторгнення.

Під дулами автоматів на окупованих територіях проведено псевдореферендуми. Зрадники-гауляйтери улесливо просять нового господаря про приєднання, хоча вони нікого не представляють. При цьому, якщо Україна намагатиметься повернути свою, Кремль загрожує застосувати ядерну зброю.

Те, що відбувається зараз – це не просто захоплення територій суверенної держави, що повністю зневажає норми світового порядку. Рашистська окупація веде до справжнього геноциду. Йдеться не тільки про воєнні злочини, що потрясли світ. На окупованих територіях в українців намагаються відібрати їхню ідентичність. Їх оголошують росіянами – проти їхньої волі, насильно. Їх позбавляють законних та звичних свобод, заганяючи у лещата поліцейської держави.

Ці два дні знову ставлять цивілізований світ перед випробуванням. Я впевнений, що світ його витримає, світовий порядок встоїть. Щоб ланцюгова реакція безкарності і свавілля не пішла планетою, для початку агресор має отримати найшвидшу і найжорсткішу відповідь у вигляді нових санкцій, а Україна, яка б'ється, – ще більш сучасну, далекобійну та потужну зброю. Якнайбільше і якнайшвидше. Одночасно необхідно форсувати вирішення по-справжньому стратегічних питань – насамперед прискорений розгляд нашої заявки на членство у Євросоюзі та предметне обговорення приєднання України до НАТО.

Історично важливо та символічно, що заявку України на вступ до Альянсу подано саме сьогодні – у річницю геноциду в Бабиному Яру та в момент фактичної легалізації нового геноциду. Від такої заявки просто не можна відмахнутися, її не можна втопити в бюрократичних відмовках та зволіканнях. Надто зобов'язує і страшне минуле, і небезпечне сьогодення. Зло треба зупинити. Рішуче. Негайно. Разом".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»
Блок рекламы


Похожие новости
Грузія засуджує спробу РФ анексувати території України і ніколи не визнає псевдореферендуми — МЗСГрузія засуджує спробу РФ анексувати території України і ніколи не визнає псевдореферендуми — МЗС
"Вони всі зігували, "Heil Putler!": Кислиця прокоментував церемонію анексії територій України та вето Росії в Радбезі ООН"Вони всі зігували, "Heil Putler!": Кислиця прокоментував церемонію анексії територій України та вето Росії в Радбезі ООН
"Вся надія на Дугласа": окупанти побоюються, що за НАТО підуть воювати Шварценеггер та Сталлоне, Еллерт насмішив перехопленням"Вся надія на Дугласа": окупанти побоюються, що за НАТО підуть воювати Шварценеггер та Сталлоне, Еллерт насмішив перехопленням
МЗС України закликає РФ негайно звільнити гендиректора Запорізької АЕСМЗС України закликає РФ негайно звільнити гендиректора Запорізької АЕС
МЗС Данії викликало російського посла через анексію РФ територій УкраїниМЗС Данії викликало російського посла через анексію РФ територій України
Туреччина не визнає незаконної анексії чотирьох областей України – МЗС країниТуреччина не визнає незаконної анексії чотирьох областей України – МЗС країни
Росіяни погрожують працівникам ЗАЕС звільненням у випадку відмови працювати на «Росатом» — представник України в МАГАТЕ
У США прокоментували наміри України якнайшвидше приєднатися до НАТОУ США прокоментували наміри України якнайшвидше приєднатися до НАТО
Заява Зеленського про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена — POLITICOЗаява Зеленського про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена — POLITICO
Пропозицію України щодо членства в НАТО більше неможливо ігнорувати – ЖовкваПропозицію України щодо членства в НАТО більше неможливо ігнорувати – Жовква
Последние новости
Подгружаем последние новости