Уэльс перестал принимать беженцев из Украины

Правительство Уэльса, который входит в состав Великобритании, приостановило программу по предоставлению бесплатного жилья для беженцев из Украины. Отмечается, что украинцы, которые оформили заявки до 10 июня, смогут прибыть в Уэльс после получения визы. Прием новых заявок пока что недоступен.

Одна из стран Европы перестала принимать украинских беженцев: о чем нужно знать

Как известно, приехать в Великобританию украинцы могут по семейной визе (Ukrainian Familу Sceme), либо по спонсорской государственной программе Homes for Ukraine, в рамках которой беженцы поселяются в бесплатное жилье, предоставленное им английской семьей.

В Уэльсе спонсором жилья выступают не обычные люди, а правительство. Такие же условия продолжают действовать и в Шотландии – там программа по предоставлению украинцам бесплатного жилья продолжает деи?ствовать.

Одна из стран Европы перестала принимать украинских беженцев: о чем нужно знать

"Временная приостановка необходима для того, чтобы прибывающие и уже находящиеся в Уэльсе люди продолжали получать помощь и поддержку на высочайшем уровне", - сообщается в заявлении местных властей Уэльса.

Отмечается, что пауза в оформлении заявлений украинцами на получение визы в Уэльс продлится до конца июня.

Каждому домохозяйству, разместившему у себя переселенцев из Украины, государство выплачивает 350 фунтов стерлингов в месяц. На сегодняшний день в рамках программы Homes for Ukraine было выдано более 2000 виз. Их получатели могут оставаться в стране на протяжении 3 лет, при этом работать, учиться и иметь доступ к медицинским услугам. Получатели семейной визы имеют те же права.

Ранее сообщалось, как украинским беженцам легально оставаться в Германии более 90 дней.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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