Справа Вовка досі на полиці, але судді перестали бути недоторканими

До початку роботи ВАКС жоден із спійманих на хабарі суддів не був покараний, інформує ZN.ua.

Справа Вовка досі на полиці, але судді перестали бути недоторканими
© Юлія Вебер/«Бабель»

До початку роботи Вищого антикорупційного суду України у справах НАБУ щодо суддів-хабарників не було ухвалено жодного вироку, а зі стартом його роботи ВАКС виніс їх уже майже два десятки. Однак особливо резонансні провадження, як от обвинувальний акт у справі «плівок ОАСК» за обвинуваченням десяти осіб, у тому числі голови суду Павла Вовка, досі не почали розглядатись по суті, пише у статті «ВАКС. Тригер для Путіна і майбутнє для України» для ZN.UA юрист громадської організації «Центр протидії корупції» Вадим Валько.

Якщо раніше судді, котрих затримували на гарячому із хабарем, зазвичай уникали покарання, то тепер вони почали отримувати реальні тюремні ув’язнення.

Зокрема вирок про дев’ять років в’язниці з конфіскацією майна винесено для судді Господарського суду Одеської області Павла Меденцева з Одеси, якого заочно визнали винним у вимаганні і одержанні 570 тис. грн у підприємця за позитивне рішення суду. Суд також конфіскував у нього 250 тис. грн, знайдених під час обшуку.

Ще по сім та сім з половиною років ув’язнення з конфіскацією майна призначили для колишніх суддів Голосіївського суду Києва Андрія Новака і Олександра Білика. Їх визнали винними в одержанні 8 тисяч доларів за судове рішення у справі про поновлення на роботі та виплату 1,5 млн грн компенсації.

П’ять років позбавлення волі також отримав суддя Малиновського суду Одеси Анатолій Целух, який одержав 2,5 тисячі доларів за «потрібне» рішення в цивільній справі.

Однак, на приклад, направлений до ВАКС у червні цього року обвинувальний акт у справі «плівок ОАСК», у якій фігурує голова суду Павло Вовк, досі не почали розглядати по суті

«Наразі в цій справі вже відбулося три самовідводи суддів, і схоже на те, що самі судді не палають бажанням брати на себе відповідальність за це провадження», - пише автор матеріалу та додає, що ця справа буде одним із серйозних викликів для антикорупційного суду.


Ірина Знась, ZN.ua





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