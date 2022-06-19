У Херсонській області загарбники перестали довіряти колаборантам, на їхні посади ставлять людей з ОРДЛО

Фейкову «обласну адміністрацію» окупанти «підсилюють» зовнішніми кадрами, інформує ZN.ua.

У Херсонській області загарбники перестали довіряти колаборантам, на їхні посади ставлять людей з ОРДЛО
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Російські загарбники перестали довіряти колаборантам у Херсонській області, а на їхні посади ставлять людей з ОРДЛО. Про це повідомив перший заступник голови облради Херсона Юрій Соболевський.

«Ще на день ближче до звільнення Херсонщини. Провали окупаційної влади у її спробах зламати мешканців, зламати їхню любов до України, суттєво підірвали довіру орків до тих колаборантів, які мали стати "обласною владою" та організовувати нове життя у форматі русского міра. Тому вже зараз ми спостерігаємо процес їхнього фізичного заміщення та відкрите зміщення центрів прийняття рішень у Херсонській області», - йдеться у повідомленні.

За словами Соболевського, фейкову «обласну адміністрацію» окупанти «підсилюють» зовнішніми кадрами з території окупованої незаконними збройними формуваннями «ЛДНР», а офіс партії «Єдина Росія» починає жити самостійним життям, переходячи від «гуманітарної допомоги» до організації прийомів офіційних візитів російських посадових осіб та депутатів, масових (поки що на 30-40 людей) заходів та формування політики в області.

«Причому роблять це не особливо зважаючи на позицію обласної адміністрації. Павуки у банці вже почали кусати один одного», - заявив Соболевський.

Він також додав, що розуміння нежиттєздатності всієї цієї системи з'являється вже й у тих, хто поспішив зрадити свій народ. Багато «зрадників» уже починають намагатися знайти вихід із цієї ситуації, насамперед щоб уникнути кримінальної відповідальності після звільнення області.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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