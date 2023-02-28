Шольц та Макрон перестали телефонувати Путіну. Кремль, схоже, на таке не чекав

Досі не було жодного запиту на проведення розмов лідерів, хоча Макрон, наприклад, неодноразово заявляв про такі плани, каже Пєсков, інформує ZN.ua.

Шольц та Макрон перестали телефонувати Путіну. Кремль, схоже, на таке не чекав
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Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що наразі до Владіміра Путіна не телефонує ні французький лідер Еммануель Макрон, ні канцлер Німеччини Олаф Шольц. При цьому Пєсков зауважив, що глава Кремля відкритий до перемовин щодо України.

"Ми чули багато заяв Шольца і Макрона, які говорили, що продовжать спілкуватися з Путіним, щоб шукати якісь шляхи і виходи із ситуації. Однак за останній час жодних ініціатив не було", - сказав Пєсков під час інтерв'ю росЗМІ.

Наприклад, прессекретар Путіна зауважив, що Макрон "5-6 разів" говорив, що готовий подзвонити президентові РФ, проте Кремль так і не отримав запиту на проведення такої розмови.

"Це мають знати всі: не було жодних запитів, орієнтувань чи опрацювань можливих термінів такої розмови", - сказав прессекретар Путіна.

Та він додав, що президент РФ готовий до "будь-яких контактів, які можуть допомогти досягти цілей РФ тими чи іншими шляхами".

"Переважно мирними, за столом переговорів, але коли це неможливо, і військовими шляхами, те, що ми бачимо зараз", - додав Пєсков.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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