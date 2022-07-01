"Виходять із великими втратами": окупанти перестали отримувати резерви та зіткнулися з проблемою

Російські військові перестали отримувати резерви на Ізюмському напрямі, через що у них виникли проблеми.

Про це у новому ефірі з Марком Фейгіним розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

«На Ізюмському напрямі – дива, там дідько бродить. Другу чи третю добу відзначено найцікавіша річ: вже не надходять резерви з Росії чи з інших ділянок фронту», - поділився він останніми даними.

За словами Арестовича, через це дві-три батальйонно-тактичні групи росіян змушені постійно переміщатися між Попаснянським та Ізюмським напрямками – залежно від того, де в окупантів виникають труднощі у конкретний момент.

«По-перше, це мучить війська. По-друге, вони вступають у бій непідготовленими, не маючи можливості увійти до курсу справ», - розповів про проблеми росіян радник голови ВП.

За його словами, ця ситуація наочно демонструє нестачу резервів у росіян на Ізюмському напрямі. Арестович зазначив, що через постійні ротації російські військові виснажені і зазнають втрат.

«Ось так бідні туди-сюди гасають. Чотири ротації за 84 дні там сталися. Ротовані виходять із великими втратами», - розповів радник голови ВП.