Росіяни перестали пускати до окупованих Енергодару та Мелітополю будь-яку гуманітарну допомогу, у тому числі рідкісні ліки

Росіяни перестали пропускати до окупованих українських міст Енергодару та Мелітополя гуманітарні вантажі. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов та мер Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти не пропустили в Енергодар організований нами гуманітарний вантаж. Він мав приїхати в місто ще вчора, але цього не сталося. Сьогоднішня повторна спроба таки довезти людям необхідні їм речі теж немала результату», - повідомив Дмитро Орлов.

За його словами росіяни просто розвернули автівки з гуманітарним вантажем.

За словами окупантів, «Енергодар ні в чому немає потреби, у місцевих мешканців є все і навіть більше».

«А між тим у складі чергового гуманітарного вантажу були необхідні людям речі: памперси для дітей і для лежачих дорослих, гігієнічні набори для багатодітних сімей та людей з інвалідністю, продукти харчування для соціально незахищених категорій родин», - додав Орлов.

За словами мера Енергодару, у вантажі також була велика кількість адресних посилок зі специфічними ліками, регулярний прийом яких є життєвонеобхідним для людей з певними захворюваннями.

«А ще в складі цього гумвантажу було 1000 кв. метрів спеціальної захисної тканини для тимчасового ремонту вікон, які зазнали пошкоджень після обстрілів. Але окупанти думають, що краще знають, що потрібно чи не потрібно енергодарцям. Вони роблять все, щоб заблокувати місто від всього цивілізованого світу», - резюмував мер.

Про аналогічну ситуацію повідомив і міський голова Мелітополю Іван Федоров.

За його словами росіяни продовжують проводити політику геноциду українців. Тепер вони це роблять обмеживши доступ жителів Мелітополя життєвонеобхідних ліків.