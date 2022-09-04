Росіяни перестали пускати до окупованих Енергодару та Мелітополю будь-яку гуманітарну допомогу, у тому числі рідкісні ліки

Окупанти штучно обмежують доступ жителів міст до ліків

Росіяни перестали пускати до окупованих Енергодару та Мелітополю будь-яку гуманітарну допомогу, у тому числі рідкісні ліки
Росіяни перестали пускати гумвантажі до Мелітополю та Енергодару
© РИА Мелитополь

Росіяни перестали пропускати до окупованих українських міст Енергодару та Мелітополя гуманітарні вантажі. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов та мер Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти не пропустили в Енергодар організований нами гуманітарний вантаж. Він мав приїхати в місто ще вчора, але цього не сталося. Сьогоднішня повторна спроба таки довезти людям необхідні їм речі теж немала результату», - повідомив Дмитро Орлов.

За його словами росіяни просто розвернули автівки з гуманітарним вантажем.

За словами окупантів, «Енергодар ні в чому немає потреби, у місцевих мешканців є все і навіть більше».

«А між тим у складі чергового гуманітарного вантажу були необхідні людям речі: памперси для дітей і для лежачих дорослих, гігієнічні набори для багатодітних сімей та людей з інвалідністю, продукти харчування для соціально незахищених категорій родин», - додав Орлов.

За словами мера Енергодару, у вантажі також була велика кількість адресних посилок зі специфічними ліками, регулярний прийом яких є життєвонеобхідним для людей з певними захворюваннями.

«А ще в складі цього гумвантажу було 1000 кв. метрів спеціальної захисної тканини для тимчасового ремонту вікон, які зазнали пошкоджень після обстрілів. Але окупанти думають, що краще знають, що потрібно чи не потрібно енергодарцям. Вони роблять все, щоб заблокувати місто від всього цивілізованого світу», - резюмував мер.

Про аналогічну ситуацію повідомив і міський голова Мелітополю Іван Федоров.

За його словами росіяни продовжують проводити політику геноциду українців. Тепер вони це роблять обмеживши доступ жителів Мелітополя життєвонеобхідних ліків.

«Окупанти заборонили ввіз на тимчасово окуповані території будь-яких вантажів, в тому числі рідкісних ліків, які неможливо придбати на тимчасово окупованих територіях», - зазначив Федоров.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
Російський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника СухуміРосійський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника Сухумі
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни затопили луганські шахти, відновлення неможливе: глава Луганської ОВА знайшов в цьому і трохи позитивуРосіяни затопили луганські шахти, відновлення неможливе: глава Луганської ОВА знайшов в цьому і трохи позитиву
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії допомогу Україні та санкції проти РФЗеленський обговорив з президенткою Єврокомісії допомогу Україні та санкції проти РФ
Кірбі сказав, коли Москва планує провести "референдуми" на окупованих територіях УкраїниКірбі сказав, коли Москва планує провести "референдуми" на окупованих територіях України
Подоляк розповів, чому росіяни мають залишитися в Криму після деокупації: "Це ключове завдання"Подоляк розповів, чому росіяни мають залишитися в Криму після деокупації: "Це ключове завдання"
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів біля Херсону та Енергодару: названо втрати ворога
Путін готовий відмовитися від деяких окупованих територій України, щоб не відповідати за військові злочини - ПодолякПутін готовий відмовитися від деяких окупованих територій України, щоб не відповідати за військові злочини - Подоляк
Проти «екскурсовода» «Росатому» на ЗАЕС ввели санкціїПроти «екскурсовода» «Росатому» на ЗАЕС ввели санкції
"Ще потрібно порахувати і оплакати всіх загиблих": мешканка Енергодару розповіла, як містяни пережили день візиту МАГАТЕ на ЗАЕС"Ще потрібно порахувати і оплакати всіх загиблих": мешканка Енергодару розповіла, як містяни пережили день візиту МАГАТЕ на ЗАЕС
Українці на окупованих територіях продовжують чинити опір вторгненню РФ — канадська розвідкаУкраїнці на окупованих територіях продовжують чинити опір вторгненню РФ — канадська розвідка
Ситуацію на ЗАЕС місії МАГАТЕ "пояснював" радник гендиректора "Росатому"Ситуацію на ЗАЕС місії МАГАТЕ "пояснював" радник гендиректора "Росатому"
Последние новости
Подгружаем последние новости