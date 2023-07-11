Доля заявки України на вступ до НАТО досі не вирішена: обговорення продовжиться у вівторок

Лідери Альянсу досі не мають одностайності щодо того, як вони відреагують на заявку України.

Ввечері в понеділок стало відомо, що президент Туреччини схвалив заявку Швеції на членство в НАТО, проте напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі лишається ще одна проблема, яку необхідно вирішити: досі не узгоджене складне питання щодо формулювання прагнень України набуття членства, пишет POLITICO, інформує ZN.ua.

Доля заявки України на вступ до НАТО досі не вирішена: обговорення продовжиться у вівторок
© Офіційний сайт НАТО

Після інтенсивних переговорів щодо комюніке саміту остаточної угоди щодо того, що саме буде запропоновано Україні, досі не було досягнуто. Водночас, за словами високопоставленого дипломата НАТО, представники кран-членів Альянсу «досягли дуже значного прогресу, і я налаштований на 100 відсотків оптимістично».

Очікується, що офіційні особи знову зберуться у вівторок, того ж дня лідери почнуть свою дводенну зустріч.

«Я вважаю, що питання от-от вирішиться», — сказав другий високопоставлений дипломат НАТО, який, як і попередній спврозмовник, говорив на умовах анонімності.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок посилив тиск на Альянс, вимагаючи від НАТО надіслати чіткий сигнал про те, що його країна приєднається до нього після завершення війни з Росією.

«Навіть якщо озвучуються різні позиції, все одно зрозуміло, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз, адже зараз йде війна, але потрібен чіткий сигнал. І цей сигнал нам потрібен вже зараз», – сказав Зеленський.

Прагнення Києва приєднатися до НАТО після завершення бойових дій має широку підтримку серед членів альянсу, але наштовхнулось на опір Німеччини та Сполучених Штатів. Хоча всі союзники офіційно погоджуються, що колись Україна все-таки стане членом, Берлін і Вашингтон вагаються щодо пропозиції конкретного шляху України до членства, надаючи перевагу зосередженню на нагальних потребах Києва для боротьби з російським вторгненням.

«Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, чи приєднувати Україну до сім’ї НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни», — сказав президент США Джо Байден в інтерв’ю CNN, яке вийшло в ефір у неділю. Він додав, що якби Україна була членом НАТО, то «ми б воювали з Росією».

«Час для запрошення Україні, для конкретних кроків на шляху до членства ще не настав. Серед союзників також немає консенсусу», — заявив у понеділок один з німецьких високопосадовців.

Байден, який прибув до Вільнюса в понеділок, планує зустрітися із Зеленським у середу.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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