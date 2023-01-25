Ердоган скликає засідання Радбезу Туреччини: обговорюватиметься Україна та заявки Швеції і Фінляндії в НАТО

Учасники засідання також обговорять боротьбу з тероризмом, інформує ZN.ua.

Ердоган скликає засідання Радбезу Туреччини: обговорюватиметься Україна та заявки Швеції і Фінляндії в НАТО
© Офіс президента

Сьогодні, 25 січня, відбудеться перше у 2023 році засідання Ради національної безпеки Туреччини під головуванням президента Реджепа Таїпа Ердогана. Зокрема, буде обговорюватися війна РФ проти України та заявки Швеції і Фінляндії на вступ в НАТО. Про це повідомляє Anadolu.

Зазначається, що на порядку денному засідання будуть також інші стратегічні питання регіональної та національної безпеки. За даними ЗМІ, особливий акцент буде на темі боротьби з тероризмом, у тому числі на тлі операцій, що проводяться на півночі Іраку та Сирії.

Обговорюватиметься і ситуація в Україні, зокрема «зерновий коридор» та мирні посередницькі ініціативи Анкари, а також постачання гуманітарної допомоги та досягнення довгострокового припинення війни.

Крім того, буде розглядатися ситуація у Швеції, де останнім часом відбувалися провокації щодо Ердогана та спалення Корану. Планується обмін думками щодо заявок Швеції та Фінляндії на вступ в НАТО.

Іншим важливим питанням також будуть дії Греції. Туреччина заявляє, що Греція незаконно розміщує озброєння на островах, які згідно з міжнародними домовленостями вважаються «демілітаризованими зонами».

Учасники засідання обміняються думками щодо ситуації в Егейському морі та Східному Середземномор'ї, зокрема, на Кіпрі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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