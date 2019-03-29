На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены

Боевики выпустили по нашим позициям 59 мин.

На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены
Фото: Макс Левин

В зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военный, еще двое получили ранения в результате обстрелов со стороны роSSийских боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В течение суток боевики совершили 10 обстрелов, в том числе семь - с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Зафиксировано 59 мин калибра 120 и 82 мм.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Широкино, Водяное, Лебединское, Троицкое, Золотое-4 и Зайцево. Огонь вели также из станковых противотанковых гранатометов, вооружения боевой машины пехоты и стрелкового оружия.

Подразделения обороняющихся адекватным ответом заставили врага прекратить обстрелы. Потери противника уточняются.


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