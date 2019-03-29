СБУ заблокировала канал поставки оружия из РоSSии в страны под санкциями ООН

Оружие хранилось в одном из морских портов.

Фото: ssu.gov.ua Оружие и вооружение, предназначенное для стран под санкциями ООН

Сотрудники контрразведки блокировали международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН . Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

На территории Украины обнаружены места незаконного хранения 36 ракет 5В27Д к ЗРК С-125 "Печора", принадлежащих ОАО "Рособоронэкспорт", говорится в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители дополнительно изъяли на территории одного из морских портов гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мин МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более 200 килограммов. Кроме этого арсенала, обнаружены гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда к ПГ-7ПМ, коробки с электродетонаторами и взрыватели МВЧ-62.

Фото: ssu.gov.ua РоSSийское оружие, обнаруженное в Украине

В спецслужбе отмечают, что военный груз "Рособоронэкспорта" хранился не в соответствии с наименованием и фактических изделий, а был обозначен по количеству тары и ориентировочным весом.

По имеющейся информации РФ использовала украинские порты, как транзитную "базу" для поставок вооружения в третьи страны. С началом роSSийской агрессии этот арсенал мог быть использован спецслужбами РоSSии для создания так называемых "закладок" оружия на юге Украины для дестабилизации ситуации в регионе диверсионными группами, контролируемыми РФ , отмечают в СБУ .

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности, говорится в сообщении.