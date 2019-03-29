Минобороны испытывает форму из ткани Gore-Tex и Windstopper

Советник министра Бирюков заявил, что "цена кусается".

Министерство обороны испытывает форму из ткани Gore-Tex и Windstopper.

Об этом сообщил советник министра Юрий Бирюков в фейсбуке.

"В кабинете новые образцы, смотрим, щупаем, обсуждаем, спорим. Пираты [начальника ГУ развития и сопровождения матобеспечения ВСУ] Дмитрия Марченко ездят на экспериментальную носку с десантниками, замечания, предложения, улучшения", - написал он.

Фото: facebook.com/yuri.biriukov
Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Бирюков отметил, что пока что это только тестовые образцы и лиши прикидки.

"Цена "кусается", а бюджет на закупку вещевого обеспечения имеет четкие рамки. Но я вот помню, что в 2015 году мы впервые щупали берцы с мембраной, тогда еще не Gore Tex. А потом мы мечтали о том, что когда-то и в ВСУ у всех будут берцы, с новыми и современными технологиями. И... вот уже третий год мы в таких и ходим", - написал Бирюков.

Напомним, что еще несколько лет в Украине были огромные проблемы с формой для военных. Волонтер Георгий Тука (сейчас - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий) в 2015 году говорил, что если бы не канадская гуманитарка, мобилизованным пришлось бы воевать в гражданской одежде, потому что склады Минобороны тогда были пусты.


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