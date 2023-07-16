Буданов поінформував про ситуацію в Білорусі

Підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних районах.

Начальник ГУ МОУ генерал-майор Кирило Буданов поінформував про ситуацію в Білорусі у зв’язку з передислокацією найманців ПВК "Вагнер" та розміщенням ядерної зброї, інформує ZN.ua.

Буданов поінформував про ситуацію в Білорусі
© Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Президент відзначив важливість наданої розвідувальної інформації про наявні та потенційні загрози і виклики з боку Білорусі.

«Дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки: станом на сьогодні масштабних загроз немає. Повне наше зосередження — на фронті», — заявив Зеленський під час засідання ставки 14 липня.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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