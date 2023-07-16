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2023-07-16
Буданов поінформував про ситуацію в Білорусі
Підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних районах.
Начальник ГУ МОУ генерал-майор Кирило Буданов поінформував про ситуацію в Білорусі у зв’язку з передислокацією найманців ПВК "Вагнер" та розміщенням ядерної зброї, інформує
© Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Президент відзначив важливість наданої розвідувальної інформації про наявні та потенційні загрози і виклики з боку Білорусі.
«Дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки: станом на сьогодні масштабних загроз немає. Повне наше зосередження — на фронті», — заявив Зеленський під час засідання ставки 14 липня.
Оксана Лебедина, ZN.ua