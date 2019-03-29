Пропуска на пересечение линии разграничения будут бессрочными

Начиная с 28 марта, все пропуска на пересечение линии разграничения, которые будут выдаваться гражданам по предварительным заявлениям, станут бессрочными.

Об этом сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

" СБУ заявила, что все пропуска на пересечение линии разграничения, которые будут выданы по заявлениям представленными гражданами, начиная с 28 марта, будут бессрочными", - написал он в Facebook.

По словам Клименко, владельцам действующих пропусков, а также тем, кто подал заявки на них до 28 марта необходимо их продлить, после чего они тоже будут действовать бессрочно.

Напомним, в настоящее время в Луганской области действуют два пункта пропуска через линию разграничения - "Станица Луганская" и "Золотое", который возобновил работу 24 марта. В Донецкой области их четыре – "Гнутово", "Майорское", "Марьинка" и "Новотроицкое".