ГПУ нашла ответственных за взрывы в Кропивницком, один из подозреваемых пытался уехать из страны

Один подозреваемый задержан, второй - в больнице под охраной.

ГПУ нашла ответственных за взрывы в Кропивницком, один из подозреваемых пытался уехать из страны
Фото: gre4ka.info

Руководителю ООО "Элан-Ви" и главному инженеру этого предприятия сообщено о подозрении по делу о взрывах на автозаправочной станции в Кропивницком.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что им объявлено о подозрении по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

При этом инженер ООО "Элан-Ви" был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 КПУ при попытке покинуть территорию Украины. Руководитель предприятия до сих пор находится в больнице под охраной.

Сейчас прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, вечером 27 марта в Кропивницком на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа произошел пожар с последующими взрывами. В результате получили травмы четыре человека, в том числе двое сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситцациям и водитель автоцистерны.

28 марта Нацполиция сообщила о начале уголовного производства по факту ЧП. по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).


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