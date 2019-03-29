ЦИК запретил ставить в бюллетенях штамп "выбыл"
Кандидаты могли отказаться от баллотирования до 7 марта включительно.
Центральная избирательная комиссия предостерегает участковые комиссии от необоснованного внесения изменений в избирательные бюллетени штампа "выбыл" в связи с публичными заявлениями отдельных кандидатов об отказе от баллотирования, и подчеркивает, что использование такого штампа в данном случае запрещено.
Об этом сообщается на сайте ЦИКа.
Отмечается, что кандидаты могли обратиться с письменным заявлением об отказе от баллотирования до 7 марта включительно, на основании чего ЦИК отменял их регистрацию.
"Учитывая указанные положения Закона отмечаем, что публичные заявления кандидатов на пост в президенты (после 7 марта, - ред.) не имеют никаких правовых последствий. Итак, по состоянию на 28 марта ЦИК зарегистрировал 39 кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень по очередным выборам 31 марта 2019 для голосования в день выборов, которые остаются субъектами избирательного процесса", - подчеркнули в Центризбиркоме.
В избирательный бюллетень включены и остаются субъектами избирательного процесса 39 кандидатов.
Комиссия просит окружные избиркомы довести до сведения всех участковых комиссий требования ч.7 ст.72 Закона о том, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения ЦИКа запрещается.
В ЦИК напомнили, что согласно законодательству лица, испортившие бюллетени, должны возместить ущерб.
Напомним, 27 марта кандидат в президенты Александр Мороз заявил, что снял свою кандидатуру с выборов.
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