ЦИК запретил ставить в бюллетенях штамп "выбыл"

Кандидаты могли отказаться от баллотирования до 7 марта включительно.

ЦИК запретил ставить в бюллетенях штамп "выбыл"
ЦИК запретил ставить в бюллетенях штамп "выбыл"
Фото: Макс Левин

Центральная избирательная комиссия предостерегает участковые комиссии от необоснованного внесения изменений в избирательные бюллетени штампа "выбыл" в связи с публичными заявлениями отдельных кандидатов об отказе от баллотирования, и подчеркивает, что использование такого штампа в данном случае запрещено.

Об этом сообщается на сайте ЦИКа.

Отмечается, что кандидаты могли обратиться с письменным заявлением об отказе от баллотирования до 7 марта включительно, на основании чего ЦИК отменял их регистрацию.

"Учитывая указанные положения Закона отмечаем, что публичные заявления кандидатов на пост в президенты (после 7 марта, - ред.) не имеют никаких правовых последствий. Итак, по состоянию на 28 марта ЦИК зарегистрировал 39 кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень по очередным выборам 31 марта 2019 для голосования в день выборов, которые остаются субъектами избирательного процесса", - подчеркнули в Центризбиркоме.

В избирательный бюллетень включены и остаются субъектами избирательного процесса 39 кандидатов.

Комиссия просит окружные избиркомы довести до сведения всех участковых комиссий требования ч.7 ст.72 Закона о том, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения ЦИКа запрещается.

В ЦИК напомнили, что согласно законодательству лица, испортившие бюллетени, должны возместить ущерб.

Напомним, 27 марта кандидат в президенты Александр Мороз заявил, что снял свою кандидатуру с выборов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Людмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сынаЛюдмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сына
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
Супрун посоветовала, как пережить выборыСупрун посоветовала, как пережить выборы
Блок рекламы


Похожие новости
Спикер Госдумы предложил выставить Украине счет за КрымСпикер Госдумы предложил выставить Украине счет за Крым
Украина запретила въезд роSSийскому журналисту из КанадыУкраина запретила въезд роSSийскому журналисту из Канады
СБУ объяснила почему запретила въезд журналисту из АвстрииСБУ объяснила почему запретила въезд журналисту из Австрии
Украина запретила въезд пророSSийскому журналисту из АвстрииУкраина запретила въезд пророSSийскому журналисту из Австрии
Кабмин запретил входить в Дом правительства лицам в непристойном видеКабмин запретил входить в Дом правительства лицам в непристойном виде
Суд потребовал у Рады предоставить список депутатов коалицииСуд потребовал у Рады предоставить список депутатов коалиции
Апелляционный суд запретил доступ ГПУ к данным издания "Новое время"Апелляционный суд запретил доступ ГПУ к данным издания "Новое время"
США намерены оставить в Сирии около 400 военныхСША намерены оставить в Сирии около 400 военных
Украинскому фотографу РоSSия запретила въезд в Крым на 10 летУкраинскому фотографу РоSSия запретила въезд в Крым на 10 лет
Минрегион запретил досрочные начисления за "небаланс" водыМинрегион запретил досрочные начисления за "небаланс" воды
Последние новости
Подгружаем последние новости