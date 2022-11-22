Іран поставить ракети РФ в обмін на зміцнення впливу у Сирії

Керівництво Ірану сприймає російське вторгнення в Україну як «вікно можливостей», тому напевне таки поставлятиме свої ракети Росії, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «Ракети для Росії: Україна може серйозно покарати Іран» Володимир Кравченко.

За інформацією ZN.UA, в іранському істеблішменті між усіма групами еліти є консенсус щодо сприйняття цієї війни та розуміння вигоди від неї.

Зокрема, у Тегерані розраховують на встановлення повного контролю над Сирією і створення іранської військово-морської бази на сирійському узбережжі Середземного моря.