США, Британия и Польша призвали РоSSию освободть задержанных крымских татар

"Мы осуждаем действия роSSийских оккупационных властей в Крыму".

США, Британия и Польша призвали РоSSию освободть задержанных крымских татар
Белогорск. Обыск у Изета Абдуллаева
Фото: facebook/Крымская солидарность

Госдепартамент США осудил действия РоSSии по задержанию 23 крымских татар - жителей аннексированного Крыма и призывал освободить их, а также других "несправедливо осужденных украинцев".

Об этом заявил заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы осуждаем действия роSSийских оккупационных властей в Крыму. Вооруженные сотрудники ФСБ в масках вторглись в дома крымских татар, терроризируя семьи и арестовали более 20 человек", - сказал он.

С аналогичным призывом к РоSSии выступили также Великобритания и Польша.

"Тревожно видеть незаконные обыски и аресты крымских татар роSSийскими властями. Мы призываем РоSSию положить конец нарушениям прав человека и преследованию тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар. Крым - это Украина", - говорится в заявлении посольства Великобритании в Twitter.

Тревожно видеть незаконные обыски и аресты крымских татар роSSийскими властями. Мы призываем РоSSию положить конец нарушениям прав человека и преследованию тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар. #КрымЭтоУкраина

— UK in Ukraine ???? (@UKinUkraine) 28 марта 2019 г.

МИД Польши также призывает РФ прекратить обыски и задержания крымских татар на оккупированном полуострове.

"РоSSийские оккупационные власти не прекращают преследование крымских татар на незаконно аннексированном полуострове. Произвольные обыски и задержания среди этой общины должны немедленно прекратиться", - написал в Twitter министр иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

Russian occupying authorities do not cease to harass Crimean Tatars on the illegally annexed Peninsula. The arbitrary searches and detentions among this community must end immediately. #Crimea

— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) 28 марта 2019 г.

Напомним, 27 марта в Симферопольском районе Крыма ФСБ РоSSии провело массовые обыски, после которых были задержаны 20 человек. 28 марта появилась информация о задержании еще троих крымчан в Ростове-на-Дону.

ФСБ проводило "споцоперацию" вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии. Спецслужбы назвали задержанных "главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир" в регионе. По версии ФСБ, они якобы распространяли "террористическую идеологию" среди жителей полуострова и вербовали местных мусульман в ряды запрещенной организации. Все 23 задержанных арестованы.

МИД Украины выразил протест в связи с событиями в Крыму и призвал международное сообщество отреагировать на них, в частности - усилить санкции против роSSийской стороны.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что такими действиями РоSSия дискредитирует международную борьбу с терроризмом.

В четверг вечером, 28 марта, Совбез ООН принял резолюцию против финансирования терроризма.


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