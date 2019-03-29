Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Европейский парламент признал оппозиционного политика Хуана Гуайдо временным легитимным президентом Венесуэлы и поддержал проведение в стране свободных и прозрачных президентских выборов.

Об этом говорится в принятой в четверг резолюции законодательного органа Евросоюза , сообщает Укринформ.

"Европарламент подтвердил свое признание Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы и выразил свою полную поддержку его плану, в частности, формированию национального переходного правительства и проведению внеочередных президентских выборов", - заявили в ЕП.

Депутаты также призвали "нелегальный режим Мадуро" прекратить насилие, заключения и репрессии против журналистов, политических лидеров и членов команды Гуайдо.

Европарламент призвал к введению дополнительных санкций относительно зарубежных активов представителей нелегитимного руководства страны, а также против лиц, причастных к нарушению прав человека и репрессий.

Резолюция также поддержала международные усилия и солидарность по преодолению гуманитарного и миграционного кризиса в стране и в регионе.