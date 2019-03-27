Представитель Украины при ЕС призвал Евросоюз жестко отреагировать на задержания крымских татар

"РоSSия сознательно прибегает к эскалации ситуации на полуострове".

Представитель Украины при ЕС призвал Евросоюз жестко отреагировать на задержания крымских татар
Фото: www.vinrada.gov.ua

Представитель Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий призвал европейских партнеров "жестко и решительно" реагировать на массовые незаконные обысками домов и задержания крымских татар, которые прошли в среду в Симферопольском и Белогорском районах оккупированного Россией Крыма.

Об этом речь идет в комментарии украинского посла, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Точицкого, ситуация с нарушениями прав человека в Крыму и, в частности, обыски и аресты 27 марта, стали темой обсуждения в ходе встречи украинского посла со Специальным уполномоченным ЕС по правам человека Эмоном Гилмором.

"Мы также информировали институты ЕС, евродепутатов и государства-члены об очередных дерзких преступлениях Кремля в оккупированном Крыму. Мы призываем партнеров в ЕС реагировать жестко и решительно, ведь только такие действия способны остановить РоSSию", - уверен представитель Украины при ЕС.

По его мнению, сегодняшними действиями "Кремль стремится еще раз проверить на прочность европейское и трансатлантическое единство в вопросе противодействия агрессии против Украины и всего цивилизованного мира. Убежден, что запас этой прочности достаточный для возврата всех оккупированных территорий под контроль Украины", - заявил Точицкий.

Представитель Украины при ЕС считает, что масштабные обыски и задержания крымских татар, "устроенные сегодня во временно оккупированном Крыму роSSийскими оккупантами, свидетельствуют, что РоSSия сознательно провоцирует и прибегает к эскалации ситуации на полуострове, все больше усиливает репрессии и преследования".

Точицкий особо подчеркнул, что усиление репрессий совпало по времени с пятой годовщиной оккупации полуострова, о которой "в мире никто, не смотря на ожидания Кремля, не забыл", а также с пятой годовщиной принятия резолюции Генеральной Ассамблеей ООН в отношении территориальной целостности Украины.

Напомним, сотрудники ФСБ, МВД РоSSии и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

В тот же день Киевский райсуд Симферополя отправил под арест девять из 24 задержанных крымскотатарских активистов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Коболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через УкраинуКоболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину
Людмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сынаЛюдмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сына
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Вакарчук призвал украинцев не голосовать на выборах президента "по приколу"Вакарчук призвал украинцев не голосовать на выборах президента "по приколу"
В оккупированном Крыму ФСБ проводит обыски у крымских татарВ оккупированном Крыму ФСБ проводит обыски у крымских татар
Командующий ВМС США в Европе и Африке призвал РФ освободить украинских моряковКомандующий ВМС США в Европе и Африке призвал РФ освободить украинских моряков
12% взрослого населения Украины живет не по месту регистрации, - исследование12% взрослого населения Украины живет не по месту регистрации, - исследование
Эрмитаж вывозит экспонаты из крымских музеев в КазаньЭрмитаж вывозит экспонаты из крымских музеев в Казань
РоSSийские спецслужбы контролируют посетителей консульства Украины, - КлимкинРоSSийские спецслужбы контролируют посетителей консульства Украины, - Климкин
Йованович призвала украинцев проголосовать на выборахЙованович призвала украинцев проголосовать на выборах
В результате агрессии РФ против Украины погибли 2956 украинских военных, - ПорошенкоВ результате агрессии РФ против Украины погибли 2956 украинских военных, - Порошенко
Евросоюз призвал РоSSию освободить украинца ГрибаЕвросоюз призвал РоSSию освободить украинца Гриба
Евросоюз согласился отложить "Брексит" до 22 маяЕвросоюз согласился отложить "Брексит" до 22 мая
Последние новости
Подгружаем последние новости