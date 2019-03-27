Сотрудники спецслужб готовят провокации в неделю перед Пасхой.

РоSSия намерена отправить в Украину боевиков и сотрудников спецслужб под видом паломников в пасхальную неделю - 21-28 апреля. Об этом сообщила сегодня пресс-служба СВР.

"РоSSия будет использовать религиозный фактор для дестабилизации ситуации в Украине, в частности, при помощи осуществления во время празднования Вербной недели (21-28.04) провокаций, связанных с непризнанием Россией итогов президентских выборов в нашей стране", - сказано в заявлении.

По данным разведки, роSSийская сторона будет организовывать паломничество православных россиян в киевские святыни. При этом под видом паломников планируется отправить в Украину как сотрудников спецслужб, так и подготовленных для проведения акций уличного неповиновения боевиков "православной направленности".

СВР также назвала основные направления дестабилизации ситуация, по которым будут действовать роSSийские спецслужбы:

дестабилизация ситуации на подконтрольной Украины территории, а также на линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, нагнетание военно-политического противостояния с элементами экономического воздействия;

информационно-пропагандистские кампании в украинском медиа-пространстве и вмешательство в кибер-пространстве;

обеспечение электоральной поддержки отдельным кандидатам ("работа? с гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях);

дискредитация избирательного процесса в Украине и действующей украинской власти в международном медиа-пространстве.

Напомним, ранее сегодня Служба безопасности Украины сообщила о росте активности роSSийских ботов в интернете, и доложила о выявлении и задержании администраторов пропагандистских сообществ в нескольких регионах Украины.