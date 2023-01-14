МАГАТЕ направить експертів на всі атомні електростанції України

Глава Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) наступного тижня прибуде в Україну, щоб налагодити постійну присутність експертів з безпеки на всіх АЕС країни. Про це МАГАТЕ повідомила в Twitter .

«Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі наступного тижня відвідає Україну, щоб забезпечити постійну присутність експертів з ядерної безпеки та захисту на всіх об’єктах ядерної енергетики країни, значно активізувавши зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії щодо запобігання ядерній катастрофі під час військового конфлікту, що триває», – йдеться в повідомленні Агенції.

Наразі члени групи МАГАТЕ вже працюють на окупованій Росією Запорізькій атомній станції. Очікується, що найближчими днями по два експерти також будуть розміщені на Хмельницькій, Південноукраїнській, Рівненській та Чорнобильській атомних електростанціях.

Під час візиту Гроссі планує зустрітися з керівництвом України, щоб обговорити створення навколо Запоріжжя зони ядерної безпеки, яку неодноразово закликали застосувати.

«Я як і раніше сповнений рішучості якнайшвидше зробити так необхідну захисну зону реальністю. Мої консультації з Україною та Росією прогресують, хоча й не так швидко, як мали б. Я все ще сподіваюся, що ми зможемо домовитися та запровадити зону найближчим часом», – сказав Гроссі.

Він також вкотре висловив серйозну стурбованість щодо тиску, з яким стикається персонал ЗАЕС. В заяві організації йдеться, що це загрожує потенційними наслідками для ядерної безпеки.

«Зменшення чисельності персоналу ЗАЕС у поєднанні з психологічним стресом через триваючий військовий конфлікт і відсутність членів сімей, які змушені були залишити територію, створили безпрецедентну ситуацію», – сказав він.