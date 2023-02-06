У МЗС України заявили про готовність направити до Туреччини групи рятувальників

Рятувальні групи допомагатимуть розбирати завали і діставати людей, інформує ZN.ua.

У МЗС України заявили про готовність направити до Туреччини групи рятувальників
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готова відправити Туреччині рятувальні групи для ліквідації наслідків сильного землетрусу. Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

"Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників для надання допомоги в реагуванні на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання", – зазначив міністр.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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