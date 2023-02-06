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2023-02-06
У МЗС України заявили про готовність направити до Туреччини групи рятувальників
Рятувальні групи допомагатимуть розбирати завали і діставати людей, інформує
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готова відправити Туреччині рятувальні групи для ліквідації наслідків сильного землетрусу. Про це Кулеба
"Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників для надання допомоги в реагуванні на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання", – зазначив міністр.
Михайло Яровенко, ZN.ua