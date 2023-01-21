Альтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війни

Українці можуть відмовитись від військової служби. Якщо особисті переконання не дозволяють їм брати в руки зброю, то держава мусить піти їм назустріч, замінивши їм військову службу на альтернативну.

Таке право дає громадянам закон України "Про військову службу та військовий обов'язок". Зокрема, у статті 4 цього закону йдеться про заміну військової служби альтернативною, на яку мають право громадяни за своїми релігійними переконаннями. Іншими словами, українці, яким їхні релігійні переконання не дозволяють брати в руки зброю, можуть її не брати. У такому випадку їм мусять замінити військову службу на альтернативну.

Що передбачає альтернативна служба?

Статтею 1 закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" визначається виконання обов'язку перед суспільством замість військового.

Зокрема, таку службу проходять в установах, які пов'язані із соцзахистом населення, у медичних закладах, на будівельних підприємствах, в житлово-комунальному секторі, у сільському господарстві, а також у патронажній службі, підпорядкованій Товариству Червоного Хреста. Тобто, громадянин, який проходить альтернативну службу, може бути відкомандирований на виконання буть-якої суспільно корисної роботи, пов'язаної з гуманітарною, виробничою або комунальною сферами.

Строк альтернативної служби у півтора рази довший за строк служби у війську. Тобто, на сьогодні він становить півтора роки. Причому ці роки зараховують у страховий стаж.

Свої релігійні переконання громадяни мають довести

Просто зі слів призовника ніхто його звільняти від військової служби не буде. Релігійні переконання, які не дозволяють йому брати в руки зброю, призовник має довести документально, Наприклад, представити довідку від своєї релігійної громади. Причому ця релігійна громада має бути офіційно зареєстрована.

Під час воєнного стану зброю доведеться брати, незважаючи на переконання

Під час дії воєнного стану права та свободи громадян обмежені. Отже, право на альтернативну службу замість військової не діє.

"Такого поняття як альтернативна невійськова служба під час дії військового стану існувати не може. В мирний час – інша справа, під час війни – усі захищають державу, народ, своє майбутнє", — зазначили в Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" альтернативна служба на час дії воєнного та надзвичайного стану не передбачена. Та все ж, певні поправки на релігійні переконання громадян намагаються робити і у воєнний час.

"На практиці осіб, які все ж таки належать до певних релігійних громад і які просто не можуть брати до рук зброю, а тому будуть вкрай неефективними під час виконання бойових завдань, можуть мобілізовувати до війська на відносно "мирні" посади, як кухарі, водії, інженери. Тобто, такі мобілізовані можуть іншим способом послужити державі та народу України, виконуючи інші суспільно-корисні роботи та завдання", — розповіли в Координаційному центрі.

Нагадаємо, ЖЕКам дозволили роздавати повістки військовозобов'язаним, які проживають у підпорядкованих їм будинках.