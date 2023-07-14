Держприкордонслужба: Росія частково виводить своїх військових з Білорусі

"Військові російської армії продовжують залишатися на території Білорусі, але їхня кількість зараз незначна".

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що армія РФ частково виводить свої підрозділи, які знаходяться на території Білорусі. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua .

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Демченко запевнив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою.

"Військові російської армії продовжують залишатися на території Білорусі, але їхня кількість зараз незначна. Росія не має того ударного угруповання, щоб здійснити якесь вторгнення", — повідомив представник Держприкордонслужби.

Він відзвітував, що ЗСУ не фіксують переміщення військової техніки або особового складу. Сили оборони усвідомлюють потенційну загрозу і перебувають у постійній бойовій готовності, сказав він.

За його словами, раніше в Білорусі кількість російських військових коливалася на рівні 10?11 тисяч.

"Зараз Росія виводить чергові свої підрозділи з Білорусі. Ще нещодавно їхня кількість сягала близько двох тисяч військових на території Білорусі. Тобто ми бачимо поступове їх зменшення на території цієї країни", — додав він.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявляв, що наразі на території республіки Білорусь ще не ведуться роботи з будівництва баз для ПВК "Вагнера".