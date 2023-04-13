Медслужба ЗСУ знизила рівень втрат серед поранених військовий — Міноборони

Як наслідок, рівень летальності через поранення серед захисників менший, ніж був в Іраку та Афганістані.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголошує, що на Медичних силах ЗСУ сьогодні лежить чи не найважливіша задача - порятунок життя і здоров‘я наших поранених військовослужбовців. На своєму Telegram-каналі вона розповіла, що наші бойові медики змогли суттєво знизити кількість втрат серед захисників саме внаслідок поранення, інформує ZN.ua .

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Це сталося завдяки наближенню кваліфікованої медичної допомоги до поля бою, правильно спланованій евакуації та створенню унікального єдиного медичного простору цивільних та військових медзакладів.

"Приміром, якщо порівнювати з рівнем летальності під час бойових дій в Іраку та Афганістані, то в Медичних сил ЗСУ він значно нижчий", - зауважила Маляр.