Медслужба ЗСУ знизила рівень втрат серед поранених військовий — Міноборони
Як наслідок, рівень летальності через поранення серед захисників менший, ніж був в Іраку та Афганістані.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголошує, що на Медичних силах ЗСУ сьогодні лежить чи не найважливіша задача - порятунок життя і здоров‘я наших поранених військовослужбовців.
Це сталося завдяки наближенню кваліфікованої медичної допомоги до поля бою, правильно спланованій евакуації та створенню унікального єдиного медичного простору цивільних та військових медзакладів.
"Приміром, якщо порівнювати з рівнем летальності під час бойових дій в Іраку та Афганістані, то в Медичних сил ЗСУ він значно нижчий", - зауважила Маляр.