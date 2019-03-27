?СБУ решила выдворить из страны россиянку, писавшую из Киева для "Украина.ру"

Девушку обвинили в работе на роSSийскую пропаганду.

СБУ решила выдворить из страны 19-летнюю россиянку Маргариту Бондарь, которая писала статьи для роSSийского сайта "Украина.ру", который входит в медиагруппу "РоSSия Сегодня".

Об этом говорится на сайте СБУ .

21 марта Бондарь написала в фейсбуке, что к ней в квартиру ломятся неизвестные мужчины, которые представились работниками Государственной миграционной службы. Потом этот пост был удален, а 26 марта Бондарь написала новое сообщение, где сообщила, что СБУ угрожает ей депортацией за работу на "Украину.ру".

"Она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и якобы бездействии украинской правоохранительной системы", - говорится на сайте СБУ .

Специалисты Министерства культуры пришли к выводу, что содержание публикаций Бондарь "способствует инспирации межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической обстановки".

В связи с этим принято решение депортировать Бондарь за пределы Украины с трехлетним запретом на въезд.

Девушка ранее заявила, что боится депортации и порвала роSSийский паспорт. При этом у нее есть еще молдавское гражданство.