"Смоленск - это Литва": соседи россии ответили на планы страны-агрессора

"Смоленск - это Литва": соседи россии ответили на планы страны-агрессора

В Литве ответили стране-агрессору на безумные заявления и планы.

Напомним, ранее депутат-едрос Федоров внес в госдуму рф законопроект, в котором предлагается «отменить» независимость Литвы — а точнее, постановление Государственного Совета СССР О признании независимости Литовской Республики (от 6 сентября 1991 года).

Украина, Литва, Евросоюз

На что справедливо в свою очередь отреагировал литовский депутат Матас Малдеикис, сделав ответное предложение.

"Если россия отзовет свое признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отзовет Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы путин подчинился власти Владислава IV и вернул все оккупированные территории Великому княжеству. Смоленск – это Литва!", - говорит литовский народный избранник.


Алексей Ионов, politeka.net





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