Сражения под Северодонецком и на юге страны: обновленная карта боевых действий

Активные боевые действия, по состоянию на утро 11 июня, продолжаются на Донбассе и в Херсонской области.

Об этом свидетельствуют данные тематического портала "Ukraine War Map", информирует Апостроф .

По данным западных аналитиков, ВС РФ не прекращают осуществлять штурм прифронтового Северодонецка, захватывая приближенные к областному центру населенные пункты.

В публикации сказано, что в результате ожесточенных боев в Луганской области оккупационным формированиям удалось установить контроль над населенным пунктами Метелкино и Вороново. Указанные поселки расположены недалеко от Северодонецка, который ВС РФ продолжают безуспешно штурмовать.