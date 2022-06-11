Сражения под Северодонецком и на юге страны: обновленная карта боевых действий
Активные боевые действия, по состоянию на утро 11 июня, продолжаются на Донбассе и в Херсонской области.
Об этом свидетельствуют данные тематического портала "Ukraine War Map", информирует
По данным западных аналитиков, ВС РФ не прекращают осуществлять штурм прифронтового Северодонецка, захватывая приближенные к областному центру населенные пункты.
В публикации сказано, что в результате ожесточенных боев в Луганской области оккупационным формированиям удалось установить контроль над населенным пунктами Метелкино и Вороново. Указанные поселки расположены недалеко от Северодонецка, который ВС РФ продолжают безуспешно штурмовать.
Кроме этого, боевые действия продолжаются в Херсонской области. По данным аналитиков, ВС РФ установили контроль над Кинбурнским полуостровом, который расположен между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря.