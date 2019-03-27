Командующий ВМС США в Европе и Африке призвал РФ освободить украинских моряков

Агрессия РоSSии является "угрозой региону, Европе и США и стабильности международного порядка".

Командующий ВМС США в Европе и Африке призвал РФ освободить украинских моряков
Командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго
Фото: nato.int

Попытка РоSSии взять контроль над Азовским морем является одним из самых ярких примеров агрессивности РоSSии. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал флота США Джеймс Фогго. Он призвал РоSSию немедленно освободить захваченных в Азовском море украинских моряков, передает Голос Америки.

"В течение последних пяти лет РоSSия пыталась перекроить границы с помощью силы. Крупнейшими примерами этого являются незаконная аннексия Россией Крыма и ее попытка взять контроль над Азовским морем. Меня это беспокоит", - заявил адмирал ВМС США.

Американский военный отметил, что РоSSия пытается контролировать Азовское море не только с помощью препятствования доступа к нему Украины, но и ограничивая доступ грузовым судам из других частей мира.

Официальный Twitter ВМС США в Европе и Африке также отметил, что, по мнению Фогго, агрессия РоSSии касается не только Украины, а является "угрозой региону, Европе и США и стабильности международного порядка".

ADM Foggo: ?? #Russia’s aggression is not simply a matter for ?? Ukraine. It is a threat to the region, to #Europe, to the United States, and to the stability of the international order. #Podcast #OnTheHorizon
.
Listen here: https://t.co/Mnt1PpyjLc pic.twitter.com/7CJKQW64Zw

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 26 марта 2019 г.

Ранее в марте Соединенные Штаты, страны ЕС и Канада ввели скоординированные санкции против лиц, связанных с нападением на три украинские суда рядом с Керченским проливом 25 ноября 2018.


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