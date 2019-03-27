Командующий ВМС США в Европе и Африке призвал РФ освободить украинских моряков

Попытка РоSSии взять контроль над Азовским морем является одним из самых ярких примеров агрессивности РоSSии. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал флота США Джеймс Фогго. Он призвал РоSSию немедленно освободить захваченных в Азовском море украинских моряков, передает Голос Америки.

"В течение последних пяти лет РоSSия пыталась перекроить границы с помощью силы. Крупнейшими примерами этого являются незаконная аннексия Россией Крыма и ее попытка взять контроль над Азовским морем. Меня это беспокоит", - заявил адмирал ВМС США .

Американский военный отметил, что РоSSия пытается контролировать Азовское море не только с помощью препятствования доступа к нему Украины, но и ограничивая доступ грузовым судам из других частей мира.

Официальный Twitter ВМС США в Европе и Африке также отметил, что, по мнению Фогго, агрессия РоSSии касается не только Украины, а является "угрозой региону, Европе и США и стабильности международного порядка".

ADM Foggo: ?? #Russia ’s aggression is not simply a matter for ?? Ukraine. It is a threat to the region, to #Europe , to the United States, and to the stability of the international order. #Podcast #OnTheHorizon

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Listen here: https://t.co/Mnt1PpyjLc pic.twitter.com/7CJKQW64Zw — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 26 марта 2019 г.