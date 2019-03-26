Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время

В последний раз стрелки часов в ЕС переведут в 2021 году.

Депутаты Европарламента проголосовали за прекращение перевода часов на летнее и зимнее время, начиная с 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

В поддержку решения выступили в Страсбурге 410 депутатов, против - 192, еще 51 воздержался.

"Страны ЕС , которые решат сохранить летнее время, должны будут в последний раз перевести свои часы в последнее воскресенье марта 2021 года. А те, кто предпочтет сохранить стандартное (зимнее) время, смогут произвести последнее изменение времени в последнее воскресенье октября 2021 года", - говорится в законодательном предложении.

Таким образом, Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии отказаться от сезонного изменения времени, но предложил сделать это не в 2019 году, а в 2021-м.

Напомним, в прошлом году в ЕС предложили отменить переход на сезонное время. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер инициировал дебаты в парламенте после того, как большинство опрошенных граждан ЕС заявили, что перевод часов нужно отменить.

Решение Евросоюза может привести к тому, что перевод времени отменят и в Украине.

В северном полушарии переход на летнее время используется почти повсеместно в США , Канаде, Мексике, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Иордании, Ливане и Израиле. В южном полушарии стрелки переводят в Австралии, Новой Зеландии, Чили, ряде штатов Бразилии и в Парагвае.