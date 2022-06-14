"Оккупантов откровенно презирают": крымчане взбунтовались против солдат рф, отказавшись их обслуживать

Далеко не все люди в Крыму рады роSSийским захватчикам.

Во временно оккупированном Крыму нашлись те, кто показал свое настоящее отношение к роSSийским оккупантам. Так, станция технического обслуживания автомобилей отказалась оказывать услуги роSSийским военным.

Об этом в Telegram сообщил журналист и блогер Денис Казанский.

По его словам, поступок СТО в поселке Видное дает понять, что далеко не все люди в Крыму рады роSSийским захватчикам. Казанский отметил, что изрядное количество жителей полуострова презирает оккупантов.

"В Крыму (поселок Видное) местное СТО отказалось обслуживать роSSийских военных преступников. Хороший повод напомнить о том, что Крым – это тоже оккупированная территория Украины, где изрядное количество жителей оккупантов откровенно презирают", – написал Денис Казанский.

На видео оккупант, приехавший к СТО на военном грузовике с символикой Z, жалуется, что его не хотят обслуживать бесплатно. В конце он добавил, что никто не стал ремонтировать его колесо даже за деньги.