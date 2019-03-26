Пентагон добавил еще 1 млрд долларов на стену с Мексикой

Этого хватит на 91 км границы.

Министерство обороны США выделило еще 1 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Сообщается, что и.о. главы Пенгатона Патрик Шанахан разрешил использовать 1 млрд долларов из средств ведомства для строительства стены на границе с Мексикой. В частности, он поручил командующему инженерными войсками приступить к планированию и выполнению этой программы. Средства выделяются для поддержки министерству внутренней безопасности, а также таможенной и пограничной службам.

Деньги пойдут на строительство участка протяженностью около 91 км и высотой почти 5,5 м между Юмой (Аризона) и Эль-Пасо (Техас). Часть средств направят на улучшение дорог и искусственного освещения в этом районе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов ветировать решение Сената США по строительству стены. Он также называл южную границу "кошмаром для национальной безопасности".


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