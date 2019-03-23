Утрехтский стрелок признал свою вину

18 марта 37-летний уроженец Турции убил в трамвае трех человек в Нидерландах.

Утрехтский стрелок признал свою вину
"Скорые" на месте стрельбы в Утрехте
Фото: twitter.com/teddyeugene

37-летний уроженец Турции Гекмен Танис признал свою вину в убийстве, совершенном им в трамвае в нидерландском Утрехте. Он заявил, что действовал в одиночку.

Об этом в пятницу, 22 марта, сообщила прокуратура Нидерландов. В то же время по-прежнему ничего не известно о том, сообщил ли подозреваемый о мотиве преступления, передает Немецкая волна.

21 марта ему были предъявлены обвинения в массовом убийстве с террористическим мотивом и угрозе терроризма. По данным полиции, в салоне красного Renault Clio, на котором пытался скрыться стрелок, найдено письмо, которое указывает на террористический мотив его действий, что и стало основанием обвинений. По данным прокуратуры, проверке подлежит и психическое здоровье подозреваемого.

Утром 18 марта вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по пассажирам в трамвае в районе остановки 24oktoberplein на юге города и затем скрылся. В результате нападения погибли три человека, еще трое были тяжело ранены. После стрельбы власти общины Утрехт объявили террористическую угрозу максимального, пятого, уровня.

Правоохранительные органы королевства исключили вторую возможную версию "семейной драмы", поскольку между жертвами и нападавшим не было обнаружено связей.


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