В полиции назвали четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей
С начала избирательной кампании следователи полиции открыли 193 уголовных производства.
Правоохранители фиксируют четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей. С начала избирательной кампании следователи полиции открыли 193 уголовных производства за нарушения в этой сфере.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, информирует пресс-служба Нацполиции.
Одной из таких схем, по его словам, является сбор личных данных граждан под предлогом проведения социальных опросов, анкетирования.
"Параллельно ставятся вопросы о приоритетности кого-то из кандидатов в президенты. Если кто-то сомневается, эти "анкетологы" пытаются убедить человека в пользу другого кандидата", - рассказал Цуцкиридзе на брифинге.
Вторая схема - телефонные звонки с предложением проголосовать за того или иного кандидата. Третья - предоставление подарков с агитационной символикой.
"Как у нас предусмотрено законодательством, если стоимость подарка превышает 58 гривен, то это - подкуп, а не агитация. Последняя схема, которую мы зафиксировали, - выплата материальной помощи при условии голосования за определенного кандидата. Это все зафиксировано, проводятся расследования", - сообщил Цуцкиридзе.
Отмечается, что с начала предвыборной кампании в полицию поступило около 500 сообщений о возможном подкупе избирателей.
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