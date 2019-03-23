В полиции назвали четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей

Правоохранители фиксируют четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей. С начала избирательной кампании следователи полиции открыли 193 уголовных производства за нарушения в этой сфере.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, информирует пресс-служба Нацполиции.

Одной из таких схем, по его словам, является сбор личных данных граждан под предлогом проведения социальных опросов, анкетирования.

"Параллельно ставятся вопросы о приоритетности кого-то из кандидатов в президенты. Если кто-то сомневается, эти "анкетологы" пытаются убедить человека в пользу другого кандидата", - рассказал Цуцкиридзе на брифинге.

Вторая схема - телефонные звонки с предложением проголосовать за того или иного кандидата. Третья - предоставление подарков с агитационной символикой.

"Как у нас предусмотрено законодательством, если стоимость подарка превышает 58 гривен, то это - подкуп, а не агитация. Последняя схема, которую мы зафиксировали, - выплата материальной помощи при условии голосования за определенного кандидата. Это все зафиксировано, проводятся расследования", - сообщил Цуцкиридзе.

Отмечается, что с начала предвыборной кампании в полицию поступило около 500 сообщений о возможном подкупе избирателей.