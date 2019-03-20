?В Раде зарегистрирован законопроект об обязательных теледебатах во втором туре выборов

"Избиратели должны сделать осознанный, а не скайп - выбор", - отметила первый вице-спикер.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко зарегистрировала законопроект об обязательных дебатах между участниками второго тура президентских выборов.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"Сегодня мы с Марией Ионовой зарегистрировали законопроект об обязательных дебатах кандидатов перед вторым туром. Избиратели должны сделать осознанный, а не скайп - выбор", - написала Геращенко.

Она также отметила, что действующий президент Петр Порошенко готов к дебатам с кем-либо, кто выйдет во второй тур.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Геращенко также предположила, что дебаты могут стать "смешнее каких-либо юморин".

Напомним, на президентских выборах в 2014 году Порошенко отказался от дебатов с Юлией Тимошенко, объяснив это "нежеланием ссориться".