Волкер: США не поддерживают того или иного кандидата в президенты Украины
"США поддерживают принципы".
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает что между президентами РоSSии и Украины существует личная вражда.
Об этом Волкер заявил в ходе видеобрифинга из Брюсселя, передает УНИАН.
Волкер подчеркнул, что США не имеют позиции относительно поддержки того или иного кандидата в президенты Украины.
"Мы поддерживаем принципы. Мы поддерживаем принципы прочных демократических институтов, реформы по борьбе с коррупцией и безопасности, а также восстановления Украине ее суверенитета и территориальной целостности. Это то, за что мы выступаем, и мы определенно говорим это всем кандидатам", - отметил Волкер.
"Я думаю, что это правда. По сути, это не только правда, а и то, о чем РоSSия сама говорила, что она хочет видеть, как Порошенко терпит поражение, и это просто факт. Я думаю, что существует личная вражда между президентом Путиным и президентом Порошенко", - заявил Волкер и добавил, что роSSийский президент "ожидает перемен" в Украине.
При этом Волкер не уверен, что РоSSия поддерживает какого-то конкретного кандидата.
Сам же он ожидает от любой власти в Украине продолжения пути укрепления демократических институтов, проведения реформ и борьбы с коррупцией.
Напомним, ранее Волкер заявил, что США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов. При этом, от того, как они пройдут, будет зависеть репутация Украины, считает он.
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