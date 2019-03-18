В деле о пожаре на арсенале в Ичне еще нет подозреваемых

Военная прокуратура продолжает расследования по двум статьям: диверсия и небрежное отношение к службе.

В деле о пожаре на арсенале в Ичне еще нет подозреваемых
Фото: Игорь Волосянкин

В деле о пожаре и взрывах боеприпасов на арсенале Министерства обороны под Ичней Черниговской области еще нет подозреваемых. Об этом говорится в ответе военной прокуратуры Черниговского гарнизона на запрос "Радио Свобода".

В прокуратуре сообщили, что расследование продолжается по статьям "диверсия" и "небрежное отношение к воинской службе".

"В ходе досудебного расследования причина детонации боеприпасов не установлена, отрабатываются основные следственные версии, продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрывотехнической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертиз", – сказано в ответе.

Также неизвестен пока размер нанесенного ущерба.

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба начался пожар, в результате которого произошла массовая детонация боеприпасов. По данным Генштаба, пожар начался после четырех взрывов на территории арсенала. Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Разминирование территории вокруг арсенала после пожара длилось около двух месяцев. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, однако были разрушены несколько домов в ближайших селах.


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