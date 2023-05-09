Стефанішина: на липневому саміті НАТО чекатимемо на політичне запрошення до Альянсу
Вона також заявила, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті тільки в форматі офіційної зустрічі.
Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що на саміті НАТО у Вільнюсі влітку цього року наша держава розраховує отримати політичне запрошення до Альянсу. Про вона
Стефанішина зазначила, що влада України впевнена у тому, що зараз немає жодних об'єктивних причин, щоб не запрошувати нашу країну до НАТО.
"Тобто політичне запрошення України до НАТО можливе, і ми на нього чекатимемо у Вільнюсі. Сподіваємося, що союзники будуть готові обговорити це на саміті", – розповіла вона.
Віце-прем’єрка додала, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті тільки в форматі офіційної зустрічі. Вона нагадала, що Угорщина блокувала засідання комісії Україна-НАТО на рівні лідерів, тому Зеленський був запрошений як неофіційний гість.