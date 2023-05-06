Японія допоможе Україні закупити медичне обладнання

Російська армія частково чи повністю зруйнувала вже понад 1000 українських медзакладів. Міжнародні партнери України допомагають частково відновлювати медичну інфраструктуру вже зараз.

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Японія надасть Україні 300 млн єн (майже 80 млн грн) грантової допомоги на придбання ендоскопів для українських медичних закладів, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Кабінет міністрів схвалив проєкт Агентської угоди про реалізацію японської грантової допомоги. Угода укладатиметься між урядом України і компанією Crown Agents Japan Limited.

«Попри обстріли та виклики, з якими стикається система охорони здоров’я України, за підтримки міжнародних партнерів ми відновлюємо медичну інфраструктуру, а в наших лікарнях продовжують з’являтися найкращі зразки устаткування. Грант від Японії дозволить забезпечити ще більше українських лікарів і лікарень сучасним медичним обладнанням, а отже, зробити якісну медичну допомогу українським пацієнтам доступнішою», - сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами міністра, російська армія зруйнувала вщент вже 177 медичних закладів України, ще щонайменше 1433 медичні заклади зазнали часткових пошкоджень від дій країни-агресора.