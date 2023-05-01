Kraken показав, як його артилеристи у січні нищили окупантів під Соледаром – феєричне відео

Вдалось ліквідувати понад 30 окупантів.

Артилеристи харківського розвідувально-диверсійного підрозділу ГУР Міноборони Kraken показали січневе відео роботи артилеристів по скупченню російських військових під Соледаром. Відео опубліковане у Telegram-каналі підрозділу, інформує ZN.ua.

Kraken показав, як його артилеристи у січні нищили окупантів під Соледаром – феєричне відео
© Скріншот з відео

На відео видно, як артилеристи підрозділу завдали точних ударів по позиціях росіян. Частину окупантів було знищено прямо в окопі. Решту спробували заховатися у якійсь будівлі, але українські бійці дістали їх і там.

Бійцям Kraken вдалось ліквідувати понад 30 окупантів.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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