Kraken показав, як його артилеристи у січні нищили окупантів під Соледаром – феєричне відео

Вдалось ліквідувати понад 30 окупантів.

Артилеристи харківського розвідувально-диверсійного підрозділу ГУР Міноборони Kraken показали січневе відео роботи артилеристів по скупченню російських військових під Соледаром. Відео опубліковане у Telegram-каналі підрозділу, інформує ZN.ua .

© Скріншот з відео

На відео видно, як артилеристи підрозділу завдали точних ударів по позиціях росіян. Частину окупантів було знищено прямо в окопі. Решту спробували заховатися у якійсь будівлі, але українські бійці дістали їх і там.

Бійцям Kraken вдалось ліквідувати понад 30 окупантів.