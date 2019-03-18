В Утрехте мужчина открыл стрельбу по трамваю, есть погибший и раненые

В нидерландском городе Утрехт неизвестный мужчина открыл стрельбу по трамваю. В результате один человек погиб и несколько получили ранения.

Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел в 10:45 по местному времени недалеко от трамвайной остановки за пределами центра города. Сейчас на месте происшествия находятся аварийные службы, туда также вылетели три вертолета. Территория возле остановки оцеплена. Движение трамваев в городе временно приостановлено.

Как рассказали в полиции, преступнику удалось скрыться. По неподтвержденным данным, он уехал с места преступления на машине.

По данным местных СМИ , нападавших могло быть несколько. В полиции сообщили, что расследуют "возможный террористический мотив" нападения. Уровень террористической угрозы в Утрехте объявлен максимальным до 18:00 вечера.

На место происшествия также направлено антитеррористическое подразделение полиции.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что "глубоко обеспокоен" случившимся. Произошедшее он назвал "тревожной ситуацией".

Власти города ужесточили меры безопасности в школах, мечетях, правительственных зданиях и на транспортных узлах по всей стране.

Напомним, ранее подростки в масках открыли стрельбу в бразильской школе. В результате погибли 10 человек.