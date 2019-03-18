Западные партнеры Украины попросили отложить все законопроекты о незаконном обогащении

США и ЕС считают, что поданные в Раду законопроекты несовершенны.

Западные партнеры Украины попросили Верховную Раду отложить все законопроекты о возвращении в Уголовный кодекс статьи о незаконном обогащении, заявил в понедельник глава комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин.

"Посол США , миссия МВФ , посол Евросоюза написали письмо, сегодня пришло. Они просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны, в том числе и президентский", - цитирует Кожемякина агентство "Интерфакс-Украина".

Напомним, Конституционный суд Украины отменил статью 368-2 Уголовного кодекса из-за некорректной формулировки.

В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любому другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

После этого в Верховную Раду внесли более десятка законопроектов с другой формулировкой.